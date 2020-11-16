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Прозвучали последние слова Колтового на телевидении 

Артём Кульша 57 минут назад
Прозвучали последние слова Колтового на телевидении
Фото: ТАСС
В эфире телеканала НТВ был показан последний эпизод шоу «Звезды сошлись» с участием журналиста Александра Колтового.
41-летний Колтовой, как сообщал «Рамблер», вел «Звезды сошлись» с лета. Также он вел шоу «ДНК» на НТВ с 2018 года. 7 ноября он погиб в результате аварии частного легкомоторного самолета, который совершал санкционированный полет с аэродрома Мячково Московской области в Рыбинск Ярославской области.
После вылета у воздушного судна, которым управлял журналист, в воздухе отказал и загорелся двигатель. Колтовой посадил самолет в поле в районе Новорязанского шоссе рядом с поселком Чкалово городского округа Люберцы, но вместе со своей пассажиркой не смог покинуть кабину самолета.
Правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Следствие считает основной версией крушения техническую неисправность.
Вчера в эфире НТВ был показан последний эпизод «Звезды сошлись» с участием Колтового. В конце него он произнес фразу «Главное — никогда не сдаваться, и тогда успех не заставит себя ждать». После этого диктор на фоне кадров с участием журналиста сообщил, что съемки этой программы состоялись за день до гибели ведущего.

«Теперь все небо твое, и ты среди звезд!» — добавил он.

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Общество , МВД , НТВ
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