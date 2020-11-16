Познер порассуждал о расизме в Германии и России 

Телеведущий Владимир Познер заявил, что и в Германии , и в России есть проявления расизма. Об этом он порассуждал, отвечая на вопрос читателя на сайте «Познер Online».

Журналист заметил, что в Германии часто негативно высказываются о турках. «И говорят о них часто весьма некомплиментарно — правда, не по радио или телевидению», — пояснил он.

Ведущий подчеркнул, что в основном немцы, помня о своем прошлом, «готовы встать на уши, только не сказать что-то неполиткорректно о другой нации».

«Что до России, то число по-настоящему либеральных людей здесь невелико, а расизм весьма распространен», — заметил журналист. По словам Познера, это явление связано с историей СССР и является «наследием советского братства народов».

Ранее Познер заявил , что у СССР имелись фашистские черты. Журналист также отметил, что в принципе опасается фашизма, однако считает, что Россия через это уже прошла.

Его слова раскритиковал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин . Политик подчеркнул, что Познер в советское время «имел прекрасные должности, оплачиваемые и уважаемые», а когда сменилась конъюнктура, то ведущий «переобулся на лету, начал зарабатывать уже на антисоветчине».

Познер родился в Париже в 1934 году, его матерью была француженка Жеральдин Люттен, а отцом — сын эмигрантов Владимир Познер-старший. Несколько лет семья жила в США и Германии. В 1985-1986 годах журналист проводил телемосты с зарубежными странами из Ленинграда. С 2008 года он ведет на Первом канале авторскую передачу «Познер», а также снимает фильмы о путешествиях.