Не устоял даже Папа римский 

Папа римский Франциск оценил откровенный снимок бразильской модели Натальи Гарибботоо в Instagram. Лайк с профиля понтифика в социальной сети появился под фотографией, на которой девушка позирует в образе школьницы в чулках и короткой юбке. При переходе с лайка можно попасть на аккаунт понтифика. В данный момент отметка об активности Папы римского уже удалена, но есть видео, которое подтверждает, что это действительно было. Об этом сообщает «Телеканал 360».

В своих Stories модель с юмором отреагировала на отметку со стороны главы Католической церкви . «По крайней мере, я попаду в рай», — пошутила она.

Официально неизвестно сам ли понтифик ведет свой Instagram, или для этого у него есть специальный человек, отвечающий за SMM. Официальный аккаунт Папы называется franciscus. У него 7,2 миллиона подписчиков.

«Скандальный Папа у нас в Ватикане. Господь Иисус, помоги нам всем», — прокомментировал один из пользователей социальной сети.