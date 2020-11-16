Зрители Первого встали на защиту Шейнина и Кузичева 

По данным издания, в соцсетях распространяются данные о том, что новым ведущим программы может стать блогер и политолог Руслан Осташко . Поклонники Шейнина и Кузичева уже заявили, что без ведущих просто откажутся смотреть передачу.

При этом сам Осташко подчеркнул, что у него пока нет никаких обязательств перед Первым каналом.

«Контрактов я никаких не подписывал, обязательств у меня никаких ни перед кем нет», — пояснил он.

«Рамблер» писал, что Шейнин с 2016 года ведет шоу «Время покажет» на Первом канале. Его соведущими являются журналисты Анатолий Кузичев и Екатерина Стриженова