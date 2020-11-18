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В Крыму из-за коронавируса отменят новогодние корпоративы 

ТАСС и ещё 1 11 минут назад
В Крыму отменят новогодние корпоративы
Фото: depositphotos.com
Власти Крыма из-за пандемии коронавируса отменят новогодние корпоративы в республике, сообщил в среду на оперативном штабе глава республики Сергей Аксенов.

"Зона риска — все новогодние корпоративы. Мало того, что в вечернее время, по-честному если говорить, масочный режим не соблюдается, наверное, это и невозможно. С учетом того, что на полуостров приедут отдыхать в санатории, мы будем договариваться с отельерами. Однако придется фуршеты, связанные с массовыми мероприятиями в закрытых помещениях, отменить", — сказал Аксенов.

Он добавил, что ограничения работы в целом отраслей экономики вводить не будут, однако с 20 декабря по 15 января в ночное время (с 22:00 до 08:00) планируется запретить работу увеселительных заведений. При этом на вынос работать они смогут.
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Общество , Сергей Аксенов , Курская Область , Республика Крым
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