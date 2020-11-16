Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в регионах

Кроме того, она напомнила о важности соблюдения мер профилактики распространения инфекции. В частности, наиболее значимым влиянием на течение эпидемического процесса Попова назвала контроль за соблюдением масочного режима. Она сообщила, что среднее количество штрафов за его нарушение составляет от 8 до 18 в неделю на 100 тысяч человек.