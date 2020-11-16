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Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в регионах

Москва24иещё 1
57 минут назад
Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса сообщила о продолжающемся росте заболеваемости в 25 регионах страны. При этом, по ее словам, в двух субъектах началось замедление, а в трех – снижение. Она также обратила внимание на то, что в 55 регионах замечена стабилизация, две недели назад такая ситуация наблюдалась лишь в 31. Среди субъектов с высокими показателями распространения – Республика Алтай, Карелия, Мурманская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Глава Роспотребнадзора также сообщила о низком проценте летальности в регионах с дополнительными мерами обеспечения безопасности населения.
Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в регионах
Фото: ТАССТАСС
"В субъектах, где установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями, летальность составляет 1,2%, а в субъектах, где таковые мероприятия не введены, эта цифра увеличивается до двух раз", – пояснила она. Попова также отметила высокие показатели охвата тестирования. По ее словам, в некоторых регионах он даже выше установленного минимума – "не менее 200 исследований на 100 тысяч населения".
Кроме того, она напомнила о важности соблюдения мер профилактики распространения инфекции. В частности, наиболее значимым влиянием на течение эпидемического процесса Попова назвала контроль за соблюдением масочного режима. Она сообщила, что среднее количество штрафов за его нарушение составляет от 8 до 18 в неделю на 100 тысяч человек.
В РФ за 24 часа зафиксировано 22 778 случаев коронавируса в 85 регионах. Бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 640 случаях (24,8%).
Всего по стране зарегистрировано 1 948 603 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции. За последние сутки подтверждено 303 летальных случая, всего по стране умерли 33 489 человек.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в стране нет и не будет комплексного плана усиления ограничений из-за пандемии коронавируса. Он также говорил, что на данном этапе ситуации с COVID-19 не рассматривается возможность введения локдауна. Песков подчеркнул, что уже действующие ограничения позволяют снизить распространение вируса, но при этом "не душить" экономику.
Общество,Анна Попова,Дмитрий Песков,Роспотребнадзор,Республика Алтай,Мурманская Область,Республика Карелия,Ямало-Ненецкий Автономный Округ,
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