Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова
во время заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса сообщила о продолжающемся росте заболеваемости в 25 регионах страны. При этом, по ее словам, в двух субъектах началось замедление, а в трех – снижение. Она также обратила внимание на то, что в 55 регионах замечена стабилизация, две недели назад такая ситуация наблюдалась лишь в 31. Среди субъектов с высокими показателями распространения – Республика Алтай
, Карелия
, Мурманская область
и Ямало-Ненецкий автономный округ
. Глава Роспотребнадзора также сообщила о низком проценте летальности в регионах с дополнительными мерами обеспечения безопасности населения.