Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Между Москвой и Петербургом»: названо место рождения Антихриста 

Алиса Селезнёва 58 минут назад
Названо место рождения Антихриста
Фото: globallookpress.com
Согласно записям служки Серафима Саровского, святой отец называл точное место рождения Антихриста — между Петербургом и Москвой. Однако эти «пророчества» вызывают много вопросов у верующих, пишет «Царьград».
По данным издания, записанные «служкой» Н. Л. Мотовиловым пророчества Саровского о конце света сейчас активно распространяются в Сети.
Великий Гаон предсказал приход «Избавителя»
Согласно этим записям, преподобный Серафим Саровский (1759-1833) говорил о том, что «злодеи поднимут высоко свою голову», а Господь «попустит их начинаниям на малое время». При этом перед концом света «Россия сольется в одно море великое с прочими землями и племенами славянскими».
Саровский, согласно записям, также предупреждал, что Антихрист появится на свет «между Петербургом и Москвой, в том великом городе, который по соединении всех племен славянских с Россией будет второй столицей царства Русского».
Русская православная церковь не видит оснований верить этим предсказаниям, подчеркивает издание.
Как сообщал «Рамблер», ранее в соцсетях обсуждали пророчества Ванги и Нострадамуса о России. «Непознанный Мир» рассказал, что Ванга обещала России конфликты со множеством стран в 2021 году, но в то же время «неоспоримое лидерство» и «укрепление духа государства».
В катренах Нострадамуса находили предсказания о «золотом веке» России (его ждут в 2025-м или 2035 году), появлении новой религии, которая сделает страну «духовным центром» мира, а также «осторожном и благородном» российском правителе.
Видео дня. Анна Семенович: у нас у всех заморожены яйцеклетки
Комментарии 36
Общество , РПЦ , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
00:51
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
Наука Наука и техника
Появилось видео допроса бойца Яндиева за драку с Харитоновым
01:06
Появилось видео допроса бойца Яндиева за драку с Харитоновым
Происшествия
Приговор бывшим зекам за подготовку терактов в РФ попал на видео
00:32
Приговор бывшим зекам за подготовку терактов в РФ попал на видео
Происшествия
Ритуал посвящения в мужчины сына Кадырова попал на видео
02:56
Ритуал посвящения в мужчины сына Кадырова попал на видео
Общество
Устроившие драку руководители российской тюрьмы попали на видео
01:04
Устроившие драку руководители российской тюрьмы попали на видео
Происшествия
Пальнувший в лицо девочке из пистолета мужчина попал на видео
00:23
Пальнувший в лицо девочке из пистолета мужчина попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео угона автомобиля ДПС в Тольятти
00:24
Опубликовано видео угона автомобиля ДПС в Тольятти
Происшествия
Появилось видео обрушения огромной скалы рядом с туристами
01:08
Появилось видео обрушения огромной скалы рядом с туристами
Происшествия В мире
Момент поджога квартиры из-за ЛГБТ-флага попал на видео
01:43
Момент поджога квартиры из-за ЛГБТ-флага попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео подробностей о наследстве Джигарханяна
00:28
Опубликовано видео подробностей о наследстве Джигарханяна
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение