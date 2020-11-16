«Не до шуток»: первый регион РФ ввел повторный локдаун

Первый российский регион ввел повторный локдаун. В Республике Бурятия с 16 по 30 ноября закрываются рестораны и кинотеатры, торговые и развлекательные заведения, салоны красоты, бани и сауны. При этом запрет не распространяется на аптеки, салоны сотовой связи и столовые при предприятиях.

В Республике Бурятии ввели повторный локдаун на две недели из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявили в региональной администрации.

Бурятия стала первым в России регионом, который ввел локдаун во время новой вспышки заболеваемости COVID-19. С 16 по 30 ноября 2020 года здесь приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и прочих предприятий общественного питания — они будут работать только навынос и доставлять готовые блюда.

При этом ограничение не распространяется на столовые, буфеты и кафе при организациях, а также на предприятия общественного питания, расположенные в гостиницах — однако услуги должны быть предоставлены только для проживающих.

Более того, на две недели закрываются магазины и торговые центры, детские игровые зоны, аттракцион, кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны.

Исключением стали аптеки, салоны сотовой связи, продуктовые магазины. Уточняется, что индивидуальные предприниматели могут продолжать осуществлять свою работу, если организуют продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Глава республики Алексей Цыденов заверил жителей республики, что после 30 ноября все ограничения будут сняты, и попросил бизнес-сообщество потерпеть это время. Он напомнил, что для нарушителей режима предусмотрены серьезные штрафы.

По его словам, большая часть новых случаев заболевания зафиксирована среди молодежи в возрасте от 19 до 30 лет.

«Люди, проснитесь! Молодежь не думает ни о себе, ни об окружающих.

Не время для шуток. В аптеках дефицит лекарств. Коек с каждым днем нужно все больше и больше. В лабораториях более 25 тысяч необработанных тестов, при этом они работают круглосуточно. Врачи работают на износ, сжав зубы», — подчеркнул Цыденов.

Отметим, что за все время пандемии в Бурятии было выявлено 14 838 заболевших COVID-19. Из них более 12,6 тысяч человек уже выздоровели, 273 скончались.

Между тем, как сообщал «Байкал-Daily», в субботу и воскресенье, накануне локдауна, местные жители массово ринулись в торговые центры за покупками. Продавцы-консультанты рассказали, что такого наплыва клиентов не было уже давно.

«Люди рассказывали, что боялись продления карантина до конца года. За последнее время не было такого трафика, как в эти выходные. Раньше, когда клиентов было мало, мы немного расслабились, но за эти два дня сильно вымотались», — рассказала сотрудница торгового центра «Байкал-Daily».

Клиентский наплыв в выходные работники ТЦ сравнивают с новогодним. На кассах собиралась очередь, а водителям трудно было найти парковочные места.

«Обычно парковка была полупустая, но в выходные, как перед Новым годом, руководство поставило даже регулировщика, чтобы помогать автомобилистам», — добавила девушка.

Напомним, что ряд ограничений с 16 ноября вступает и в других регионах России. Так, в Москве и Подмосковье студенты учебных заведений переходят на дистанционное обучение — их транспортные карты будут заблокированы. Также закрываются все музеи.

В Пермском крае на удаленку отправили старшеклассников. Там также ограничена работа кафе и ресторанов в ночное время, а компании по примеру Москвы обязали отправить треть своих сотрудников работать из дома. Подростки не смогут посещать торговые центры без сопровождения родителей. Подобные меры уже ввели в Волгоградской, Тюменской и Ульяновской областях.

К тому же в этих регионах продлен режим изоляции для пожилых жителей, расширен список мест, где нельзя находиться без маски. В Новосибирской области приостановлена работа фудкортов и кинотеатров в торгово-развлекательных центрах.

Тем временем в Омской области удаленку после продленных каникул в школах решили не вводить, сегодня начнут работать в обычном формате учреждения дополнительного образования для детей и подростков.