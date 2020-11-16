Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Видео с псом, ждущим погибшего хозяина 11 лет 

Вадим Дроздов 10 минут назад
Под Тобольском на трассе живет пес Мишка, который ждет там погибшего хозяина уже почти 11 лет. Еще в 2009-ом году мужчину сбили на пешеходном переходе на дороге, ведущей к реке Аремзянка. С тех пор Мишка каждый день сидит на обочине в ожидании возвращения хозяина. Пса неоднократно пытались взять в новую семью, но каждый раз он сбегает из комфортного жилища и продолжает ждать хозяина на трассе, отвергая и будки, которые ему строят рабочие, и еду, которую ему приносят жители.
Недавно пост о тобольском Хатико разместили в городском паблике в соцсети.
Общество , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с псом, ждущим погибшего хозяина 11 лет
02:17
Видео с псом, ждущим погибшего хозяина 11 лет
Общество
Опубликовано видео появления Ким Чен Ын на публике
00:45
Опубликовано видео появления Ким Чен Ын на публике
В мире
Аварийная посадка Ан-124 «Руслан» попала на видео
00:55
Аварийная посадка Ан-124 «Руслан» попала на видео
Происшествия
Задержание мэра Томска попало на видео
01:04
Задержание мэра Томска попало на видео
Происшествия
Бомба времен ВОВ в Берлине попала на видео
00:39
Бомба времен ВОВ в Берлине попала на видео
Происшествия
Видео последствий пожара в Красноармейске
03:24
Видео последствий пожара в Красноармейске
Происшествия
Появилось видео причин возгорания Дома нефтяников
01:18
Появилось видео причин возгорания Дома нефтяников
Происшествия
Появилось видео беспорядков на выборах в Молдавии
01:23
Появилось видео беспорядков на выборах в Молдавии
В мире
Появилось видео со сгоревшей в Стамбуле мечетью
00:56
Появилось видео со сгоревшей в Стамбуле мечетью
Происшествия
Трамп обвинил Байдена и попал на видео
01:52
Трамп обвинил Байдена и попал на видео
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение