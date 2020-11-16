Видео с псом, ждущим погибшего хозяина 11 лет 

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Под Тобольском на трассе живет пес Мишка, который ждет там погибшего хозяина уже почти 11 лет. Еще в 2009-ом году мужчину сбили на пешеходном переходе на дороге, ведущей к реке Аремзянка. С тех пор Мишка каждый день сидит на обочине в ожидании возвращения хозяина. Пса неоднократно пытались взять в новую семью, но каждый раз он сбегает из комфортного жилища и продолжает ждать хозяина на трассе, отвергая и будки, которые ему строят рабочие, и еду, которую ему приносят жители.

Недавно пост о тобольском Хатико разместили в городском паблике в соцсети.