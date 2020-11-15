Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Омске объяснили, почему выписали пациентку с поражением 90% легких 

РИА Новости 14 минут назад
Пациентку выписали с поражением 90% легких
Фото: РИА Новости
Бывшего омского медика с 35-летним стажем и 90% поражения легких госпитализировали в больницу повторно после жалобы ее дочери, женщина получает лечение, сообщили журналистам в пресс-службе облминздрава.
Жалобу и просьбу о помощи разместила в соцсети "ВКонтакте" жительница Омской области Елена Русакова в полночь 14 ноября. По словам Русаковой, ее матери, медику высшей категории с 35-летним стажем, 29 октября отказывали в госпитализации из-за того, что "нет настроения принимать". Спустя неделю её состояние ухудшилось, и на КТ женщину отправили только тогда, когда она не смогла ходить, рассказала Елена. Выяснилось, что лёгкие женщины поражены на 95%.
Дочь утверждает, что ее мать выписали после двух недель, не пролечив до конца. После выписки женщина не смогла подняться на пятый этаж, родственникам пришлось поднимать её на руках, так как в доме нет лифта. После этого она стала задыхаться и, не дозвонившись до скорой, родные сами увезли её в больницу, но медперсонал сообщил, что "самопривезённых" не принимают из-за угрозы увольнения.
В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
В минздраве Омской области 15 ноября пояснили журналистам, что поражение легких пациентки действительно составило 85-90%, её привезли в городскую больницу имени Кабанова в Омск из Исилькульской ЦРБ в состоянии средней тяжести. После лечения её состояние улучшилось, температура снизилась до 36,8 градуса, но остались жалобы на кашель.

"Несмотря на это, 13 ноября (пациентка) написала отказ от дальнейшего лечения по семейным обстоятельствам, о чем имеется выписка в истории болезни пациентки. В этот же день родственники увезли женщину домой. Дома состояние пациентки вновь ухудшилось. Возможно, причиной этому послужила нагрузка, вызванная подъемом на пятый этаж без лифта", — пояснили в минздраве Омской области.

Женщину приняли на лечение после того, как родственники сами привезли ее в больницу, утверждают в министерстве.

"Пациентка … проходит лечение с положительной динамикой — температура в норме, остается слабость, одышка (но не нарастает), сатурация 95% на фоне оксигенотерапии, получает все необходимые медикаменты. Состояние оценивается как стабильное", — отметили в министерстве.

Губернатор Омской области Александр Бурков после скандала со "скорыми", которые 27 октября привезли двух больных к зданию областного минздрава из-за нехватки мест, поручил создать в крупных райцентрах области ковидные госпитали. Первый такой госпиталь должен заработать в Калачинском районе. По итогам проверки Росздравнадзора выяснилось, что коронавирусных больных везли со всех 32 районов области в больницы Омска.
Видео дня. Испытания прототипа ракеты Илона Маска закончились неудачей
Последние новости
Умер Армен Джигарханян Умер Армен Джигарханян Небензя рассказал о встрече с Тихановской Небензя рассказал о встрече с Тихановской Умирающий от COVID-19 медик записал свои последние слова на видео Умирающий от COVID-19 медик записал свои последние слова на видео
Комментарии 5
Общество , Александр Бурков , Елена Русакова , Минздрав РФ , Росздравнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Очередь из желающих набить бесплатную татуировку попала на видео
01:00
Очередь из желающих набить бесплатную татуировку попала на видео
Опубликовано видео последствий аварии на проспекте Андропова
00:34
Опубликовано видео последствий аварии на проспекте Андропова
Опубликовано видео потопов в Мексике
00:57
Опубликовано видео потопов в Мексике
Происшествия
Появилось видео с состоянием Карабаха на 15 ноября
02:25
Появилось видео с состоянием Карабаха на 15 ноября
Армия
Появилось видео из «Музея Чужого»
04:48
Появилось видео из «Музея Чужого»
Задержания протестующих в Минске попали на видео
01:27
Задержания протестующих в Минске попали на видео
Протесты против карантина во Франкфурте попали на видео
00:26
Протесты против карантина во Франкфурте попали на видео
Появилось видео с фестиваля воздушных шаров
04:24
Появилось видео с фестиваля воздушных шаров
Опубликовано видео с упавшей в пруд машиной
01:04
Опубликовано видео с упавшей в пруд машиной
Пожар в жилом доме в Красноармейске попал на видео
00:42
Пожар в жилом доме в Красноармейске попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение