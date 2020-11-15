Пациентку выписали с поражением 90% легких

Бывшего омского медика с 35-летним стажем и 90% поражения легких госпитализировали в больницу повторно после жалобы ее дочери, женщина получает лечение, сообщили журналистам в пресс-службе облминздрава.

Жалобу и просьбу о помощи разместила в соцсети "ВКонтакте" жительница Омской области Елена Русакова в полночь 14 ноября. По словам Русаковой, ее матери, медику высшей категории с 35-летним стажем, 29 октября отказывали в госпитализации из-за того, что "нет настроения принимать". Спустя неделю её состояние ухудшилось, и на КТ женщину отправили только тогда, когда она не смогла ходить, рассказала Елена. Выяснилось, что лёгкие женщины поражены на 95%.

Дочь утверждает, что ее мать выписали после двух недель, не пролечив до конца. После выписки женщина не смогла подняться на пятый этаж, родственникам пришлось поднимать её на руках, так как в доме нет лифта. После этого она стала задыхаться и, не дозвонившись до скорой, родные сами увезли её в больницу, но медперсонал сообщил, что "самопривезённых" не принимают из-за угрозы увольнения.

В минздраве Омской области 15 ноября пояснили журналистам, что поражение легких пациентки действительно составило 85-90%, её привезли в городскую больницу имени Кабанова в Омск из Исилькульской ЦРБ в состоянии средней тяжести. После лечения её состояние улучшилось, температура снизилась до 36,8 градуса, но остались жалобы на кашель.

"Несмотря на это, 13 ноября (пациентка) написала отказ от дальнейшего лечения по семейным обстоятельствам, о чем имеется выписка в истории болезни пациентки. В этот же день родственники увезли женщину домой. Дома состояние пациентки вновь ухудшилось. Возможно, причиной этому послужила нагрузка, вызванная подъемом на пятый этаж без лифта", — пояснили в минздраве Омской области.

Женщину приняли на лечение после того, как родственники сами привезли ее в больницу, утверждают в министерстве.

"Пациентка … проходит лечение с положительной динамикой — температура в норме, остается слабость, одышка (но не нарастает), сатурация 95% на фоне оксигенотерапии, получает все необходимые медикаменты. Состояние оценивается как стабильное", — отметили в министерстве.