Credit Suisse оценил вакцину «Спутник V» 

Использование двух векторов аденовируса человека при разработке российской вакцины от коронавируса "Спутник V" позволяет преодолеть возможные проблемы, которые могут быть связанными с наличием иммунитета к этим векторам, что повышает эффективность вакцины, говорится в аналитическом докладе Credit Suisse.

Доклад был выпущен по итогам переговоров относительной третьей фазы клинических исследований вакцины между представителями Центра Гамалеи, РФПИ и командой аналитиков одного из крупнейших швейцарских финансовых конгломератов Credit Suisse.

"Мы были воодушевлены откровенной дискуссией относительно использованных вирусных технологий человека, и, по нашем мнению, 92% эффективности вакцины является позитивным фактором относительно прогнозов о вакцине AstraZeneca, данные о которой ожидаются, возможно, в начале декабря. Тем не менее, мы должны подчеркнуть, что AstraZeneca использует аденовирусный вектор шимпанзе, в то время как "Спутник" использует два различных вида аденовирусных векторов человека", — говорится в докладе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики Credit Suisse подчеркивают, что подход Центра Гамалеи к разработке вакцины "Спутник V" схож с подходом, который используется компаниями J&J и CanSino для разработки своих вакцин — во всех случаях компании используют аденовирусные векторы.

"Но главное отличие "Спутник" заключается в том, что используются два разных аденовирусных вектора для первой (rAd5) и второй (rAd26) дозы вакцины. По всей видимости, это позволяет преодолеть проблемы, связанные с возможным наличием уже существующего иммунитета к этим векторам человека", — подчеркивают аналитики Credit Suisse.

В докладе отмечается, что в ходе переговоров был затронут вопрос о возможном маленьком сроке действия вакцины, которую сравнили с вакцинами от гриппа, где также используются аденовирусные векторы и эффект от действия которых длится не дольше 3-6 месяцев.

"Но согласно участникам дискуссии, после первого укола эффект от вакцинации в 10 раз больше, после второго — в два раза", — отмечают авторы доклада.

"Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.

В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.