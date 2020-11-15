Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Бурятии закроют торговые центры и кафе из-за COVID-19 

ТК «Звезда» 55 минут назад
В регионе РФ закроют торговые центры и кафе
Фото: РИА Новости
Глава Бурятии Алексей Цыденов объявил о закрытии торговых центров и объектов общепита на две недели из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в ходе видеообращения. Ограничение вступает в силу 16 ноября. Также в республике закроются фитнес-клубы и бани.

«С 16 ноября на две недели приостанавливают работу все торговые центры, общепит, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны. Хочу отметить, что это временное ограничение, их продления не будет» — сообщил Цыденов.

Также глава республики отметил, что занятость больничных коек в больницах Бурятии составляет 82,5%, а в Улан-Уде — более 90%. Цыденов сообщил, что в аптеках не хватает лекарственных средств и поблагодарил медиков, которые «работают из последних сил и сжав зубы».
Видео дня. Боец ММА Харитонов в больнице после драки с Яндиевым в холле Лужников
ТК «Звезда»: последние новости
Невролог пояснил, кого невозможно закодировать от алкоголя Невролог пояснил, кого невозможно закодировать от алкоголя Названы люди, которым не грозит тяжелая форма COVID-19 Названы люди, которым не грозит тяжелая форма COVID-19 Рособрнадзор заявил о возможном переносе итогового сочинения в школах Рособрнадзор заявил о возможном переносе итогового сочинения в школах
Общество , Алексей Цыденов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Новый скандал в московском такси попал на видео
02:26
Новый скандал в московском такси попал на видео
Происшествия
Видео подробностей смерти Армена Джигарханяна
02:38
Видео подробностей смерти Армена Джигарханяна
Происшествия
Крупный пожар в торговом центре в Рязани попал на видео
00:17
Крупный пожар в торговом центре в Рязани попал на видео
Акция в память о погибшем задержанном в Минске попала на видео
00:20
Акция в память о погибшем задержанном в Минске попала на видео
Участник протестов в Ереване обратился к россиянам и попал на видео
01:42
Участник протестов в Ереване обратился к россиянам и попал на видео
Протесты в Ереване попали на видео
01:59
Протесты в Ереване попали на видео
Полная блогерша повторила ролик танцовщицы в купальнике и попала на видео
00:33
Полная блогерша повторила ролик танцовщицы в купальнике и попала на видео
Брошенные дома в Карабахе попали на видео
02:48
Брошенные дома в Карабахе попали на видео
Начало драки Харитонова с другим бойцом ММА попало на видео
00:14
Начало драки Харитонова с другим бойцом ММА попало на видео
Опубликовано видео с поседевшим Трампом
00:30
Опубликовано видео с поседевшим Трампом
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение