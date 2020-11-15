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Внебрачный сын Жванецкого сможет претендовать на полумиллиардное наследство сатирика 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Внебрачный сын может получить наследство Жванецкого
Фото: globallookpress.com
Внебрачный сын сатирика Михаила Жванецкого Григорий сможет претендовать на полумиллиардное наследство знаменитого отца. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Отметим, что у сатирика остался дом в Подмосковье площадью 540 квадратных метров, шестикомнатная квартира в элитном комплексе в самом центре Москвы, загородный особняк под Троицком и дом в Одессе. Друзья сатирика надеются, что он оставил завещание. Жванецкий давно знал, что болен, поэтому такой вариант не исключен. В противном случае за наследство звезды начнется нешуточная борьба.
Напомним, что у Жванецкого трое официальных детей и столько же неофициальных от разных женщин. Кстати, на похоронах сатирика появилась его неофициальная дочь Ольга. Она до восемнадцати лет вообще не знала, кто ее отец. Став журналисткой напросилась на интервью к Жванецкому и рассказал о себе. Также у звезды есть внебрачный сын Андрей Рывкин. Он по профессии кинодраматург.
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Общество , Андрей Рывкин , Михаил Жванецкий , НТВ
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