Перечислены скрытые угрозы коронавируса

«Рецепторы к вирусу SARS-CoV-2 обнаружены в бета-клетках поджелудочной железы, значит, это прямая дорога к развитию диабета первого типа. (…) Диабет, который сопровождается высоким сахаром в крови, — это опасное заболевание в плане рисков тяжелого течения коронавирусной инфекции», — рассказала эндокринолог «Комсомольской правде».
«Рост массы тела, плотное питание, ограниченное движение — прямой путь к диабету второго типа», — предупредила врач. Однако, по словам эксперта, это совсем не значит, что люди с низкой массой тела легче переносят заболевание.
«Как истощенный, так и излишне упитанный человек имеет большие риски тяжелого течения коронавирусной инфекции, чем люди с нормальной массой тела», — подчеркнула она.
«Как правило, после того, как человек вылечился от ковида, такого рода гипергликемия тоже уходит. Однако здесь есть риск, что через несколько месяцев у такого человека может развиться диабет. Эта ситуация оказалась даже хуже по прогнозу выздоровления для пациентов с ковидом, чем явный диабет», — подчеркнула Шестакова.