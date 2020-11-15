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Врач перечислила скрытые угрозы коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 38 минут назад
Перечислены скрытые угрозы коронавируса
Фото: Reuters
Кронавирус негативно влияет на поджелудочную железу, поэтому у переболевших им повышается риск развития диабета, рассказала директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова.

«Рецепторы к вирусу SARS-CoV-2 обнаружены в бета-клетках поджелудочной железы, значит, это прямая дорога к развитию диабета первого типа. (…) Диабет, который сопровождается высоким сахаром в крови, — это опасное заболевание в плане рисков тяжелого течения коронавирусной инфекции», — рассказала эндокринолог «Комсомольской правде».

Шестакова добавила, что также угрозой во время пандемии коронавируса может стать ожирение из-за ограничения физической активности в период пандемии.

«Рост массы тела, плотное питание, ограниченное движение — прямой путь к диабету второго типа», — предупредила врач. Однако, по словам эксперта, это совсем не значит, что люди с низкой массой тела легче переносят заболевание.

«Как истощенный, так и излишне упитанный человек имеет большие риски тяжелого течения коронавирусной инфекции, чем люди с нормальной массой тела», — подчеркнула она.

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Эндокринолог отметила, что COVID-19 активно проникает в организм при высоком сахаре в крови. При этом стресс у пациента с коронавирусом приводит к гипергликемии у тех, кто не страдает диабетом.

«Как правило, после того, как человек вылечился от ковида, такого рода гипергликемия тоже уходит. Однако здесь есть риск, что через несколько месяцев у такого человека может развиться диабет. Эта ситуация оказалась даже хуже по прогнозу выздоровления для пациентов с ковидом, чем явный диабет», — подчеркнула Шестакова.

Ранее руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев заявил, что шансы заболеть коронавирусной инфекцией при сильных морозах выше, чем при плюсовой температуре.
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Общество , Владимир Зайцев , Марина Шестакова , ВОЗ , Комсомольская правда
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