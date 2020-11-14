Горбачев прокомментировал смерть Джигарханяна

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни. В своем обращении памяти актера, опубликованном на сайте Горбачев-фонда , бывший советский лидер называет его выдающимся артистом и деятелем театра.

"Он был умным и добрым человеком, личностью огромного таланта и обаяния", — подчеркнул Горбачев.

Он отметил, что, как и все его поколение, Джигарханян в раннем детстве пережил тяготы войны.

"Жизнь его была нелегкой, но трудности только закалили его. Он стал одним из высочайших профессионалов своего дела, его трудоспособность была просто легендарной", — пишет экс-президент СССР.

Джигарханян получил известность и признание при жизни, его называют выдающимся советским, российским и армянским артистом, добавил Горбачев.

"Но точнее всего сказать так: Армен Джигарханян был и остается нашим общим культурным достоянием", — уточнил бывший советский лидер.

Он отмечает, что они с Джигарханяном были большими друзьями, хотя в последние годы нечасто встречались.