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Горбачев прокомментировал смерть Армена Джигарханяна 

РИА Новости и ещё 1 23 минуты назад
Горбачев прокомментировал смерть Джигарханяна
Фото: РИА Новости
Актер Армен Джигарханян был личностью огромного таланта, обаяния и обладал "легендарной" трудоспособностью, его жизнь была нелегкой, но трудности только закалили его, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни. В своем обращении памяти актера, опубликованном на сайте Горбачев-фонда, бывший советский лидер называет его выдающимся артистом и деятелем театра.

"Он был умным и добрым человеком, личностью огромного таланта и обаяния", — подчеркнул Горбачев.

Он отметил, что, как и все его поколение, Джигарханян в раннем детстве пережил тяготы войны.
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"Жизнь его была нелегкой, но трудности только закалили его. Он стал одним из высочайших профессионалов своего дела, его трудоспособность была просто легендарной", — пишет экс-президент СССР.

Джигарханян получил известность и признание при жизни, его называют выдающимся советским, российским и армянским артистом, добавил Горбачев.

"Но точнее всего сказать так: Армен Джигарханян был и остается нашим общим культурным достоянием", — уточнил бывший советский лидер.

Он отмечает, что они с Джигарханяном были большими друзьями, хотя в последние годы нечасто встречались.

"Несколько лет назад Армен пригласил меня в свой театр на спектакль "Театр времен Сенеки и Нерона", в котором он блистательно играл роль Сенеки. Армен был уже не совсем здоров, во время антракта было заметно, что роль требует от него больших усилий. А на сцене мы, зрители, как и раньше, видели одного из лучших артистов России", — вспоминает Горбачев.

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Общество , Михаил Горбачев , Армен Джигарханян
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