Первый рабочий день года хотят изменить в РФ

России выступили с предложением относительно первого рабочего дня после праздничных выходных: его предлагается сократить на два часа, чтобы сотрудникам было проще вернуться к привычному ритму рабочего процесса. В этом году поступало много предложений относительно новогодних каникул, которые предлагалось как продлить, так и сократить.

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил сократить первый рабочий день после новогодних праздников на два часа. С текстом его обращения на имя главы Минтруда Антона Котякова ознакомился RT.

В письме Петунин выступил с предложением внести изменения в настоящее законодательство о сокращении длительности первого после новогодних праздников рабочего дня.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения в трудовое законодательство изменений в части уменьшения на два часа продолжительности первого рабочего дня в календарном году, следующего за нерабочими новогодними праздниками», — отмечается в тексте обращения.

Как напомнил Петунин, существующие в настоящее время законодательные нормы не предполагают возможности установления сокращенного рабочего дня после нерабочего праздничного.

«В соответствии со ст. 95 Трудового кодекса Российской Федерации, так называемый сокращенный рабочий день в настоящее время может только предшествовать нерабочему праздничному дню», — обратил внимание он.

Как пояснил автор предложения, изменение соответствующих пунктов законодательства способствует созданию благоприятных условий для возвращения сотрудников к привычному ритму рабочего процесса после новогоднего перерыва.

Несколькими днями ранее партия «Коммунисты России» выступила с инициативой на две недели продлить в России январские праздники в 2021 году в связи с ситуацией с распространением COVID-19. Согласно предложению, при этом заработная плата работающим гражданам на этот период должна быть сохранена, передает РИА «Новости».

Как считают авторы инициативы, подобная мера способствует замедлению распространения болезни.

Кроме того, она призвана помочь избежать переполнения стационаров и позволить выиграть время для массового вакцинирования россиян.

По мнению представителей партии, реализовать такое решение можно будет за счет выплат из бюджета. Как подчеркивается в выдвинутой инициативе, граждане смогут «провести больше времени со своими семьями… уделить время самообразованию, чтению, просмотру фильмов, домашнему ремонту».

«Прошу рассмотреть инициативу нашей партии о возможности продления на две недели традиционных для России зимних новогодних и рождественских каникул (которые в 2021 году должны продлиться с 1 по 10 января включительно), то есть добавить к ним в будущем году выходные дни с 11 по 24 января, при этом использовать весенний опыт 2020 года, когда вынужденные выходные оплачивались гражданам как рабочие дни в связи с первой волной пандемии коронавируса», — цитировало агентство предложение главы партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина.

В последний год в России неоднократно выступали с инициативами по увеличению продолжительности новогодних каникул. Вместе с тем были и предложения о ее сокращении. В июне председатель комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в следующем году. Сенатор выразил мнение, что это позволит компенсировать экономические потери страны от введения весной 2020 года режима нерабочих дней.

Свое предложение сенатор обосновал тем, что в конце марта многих работников перевели на неполный рабочий день или другой свободный график, а работодателям пришлось выплачивать им зарплату даже «при отсутствии выполнения трудовой функции или частичном выполнении».

Позже Министерство труда и социальной защиты сообщило, что подготовило проект постановления правительства о переносе выходных в 2021 году.

В нем предлагается сделать 31 декабря будущего года выходным днем. Как объяснили в ведомстве, поскольку в 2021-м несколько праздничных дней совпадают с выходными, можно перенести выходные 2 и 3 января (субботу и воскресенье), которые совпадают с нерабочими праздничными днями, на 5 ноября и 31 декабря соответственно.

Такое предложение еще в декабре прошлого года поддержал президент России Владимир Путин

«Что касается выходного 31-го, в принципе, на мой взгляд, это логично, конечно. С аргументами, которые вы сейчас привели, полностью согласен, это лежит на поверхности. Но как это сделать, можно ли и нужно ли это делать прямо сейчас в спешке, накануне прямо Нового года, я не знаю», — сказал президент в ответ на вопрос, заданный в ходе большой пресс-конференции.

Глава государства отметил, что нужно просто «спокойно все проанализировать, посмотреть, чтобы не наносить ущерб».