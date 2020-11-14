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Подмосковье откроет 200 пунктов от COVID-19 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Подмосковье откроет 200 пунктов от COVID-19
Фото: РИА Новости
Поступление около тысячи препаратов ожидается на следующий недели.
В Московской области будет развернуто около 200 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что прививочные пункты будут открыты в ближайшее время. В подмосковных больницах также ожидается поступление лекарств от COVID-19, передает РИА Новости.
Ранее Всемирная организация здравоохранения внесла российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в список рекомендуемых вакцин для экстренного использования.
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Общество , ВОЗ , РИА Новости , Московская область
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