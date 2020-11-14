В ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет ушел из жизни легендарный актер Армен Джигарханян . Сообщается, что народный артист умер в клинике от остановки сердца, при этом за несколько дней до смерти у него отказали почки. Впрочем, как утверждает коллега покойного, актер Александр Домогаров , причиной смерти Джигарханяна могли стать и другие обстоятельства.

Домогаров поддерживал с Джигарханяном приятельские отношения. При этом, как считает звезда популярного детективного сериала «Бандитский Петербург», кончина народного артиста может быть вызвана сильнейшими переживаниями, с которыми он столкнулся в последние годы жизни. Артист убежден в том, что смерть одного из самых легендарных актеров отечественного кино стала следствием сложных испытаний, которые выпали на долю Армена Борисовича.

«Одна жена, скандалы, любовница, ток-шоу, история с разделом имущества, упадок театра — его сердце всего этого просто не выдержало. Его довели до смерти всеми этими передрягами», — заявил Домогаров.

Кроме того, он уверен, что незадолго до смерти Джигарханян переживал чрезмерно частые и довольно неприятные передряги, которые мешали ему сохранять свое здоровье в нормальном состоянии. По утверждению Александра Домогарова, до могилы актера и режиссера довела слишком бурная личная жизнь, тем более, что он обладал яркой кавказской наследственностью, которая могла дать ему еще немало счастливых лет жизни.