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Россиян призвали молчать из-за коронавируса 

РИА Новости и ещё 1 38 минут назад
Россиян призвали молчать из-за коронавируса
Фото: РИА Новости
Выражение "молчание — золото" из-за эпидемии коронавируса приобрело новое значение. Сдержанность в общении снижает риск заражения, заявил в интервью радио Sputnik инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.
Зараженный коронавирусом человек при дыхании распространяет некоторое количество вирусных частиц в окружающее пространство. При разговоре этот эффект усиливается, и в воздух попадает больше опасных веществ, рассказал Тимаков. По его словам, снизить потенциальный вред может ношение медицинских масок или молчание.

"Формулировку "молчание — золото" никто не отменял. К сожалению, из-за эпидемии коронавируса она приобретает совершенно другое значение. Когда мы общаемся друг с другом, особенно громко, мы не просто выдыхаем воздух, а делаем это с огромной силой. Социальная дистанция в 1,5 метра без маски в таком случае может быть неэффективна. Когда в воздухе висит этот самый коронавирус, в этот момент увеличивается вирусная нагрузка. Говорить желательно в маске. Если идет разговор и человек плохо слышит из-за маски и ее приходится снять, то отойти надо друг от друга минимум на 1,5 метра", — объяснил врач.

На распространение вируса при разговоре влияют и эмоции человека. Агрессивно доказывать нарушителю масочного режима его неправоту зачастую опаснее, чем просто игнорировать его, уверяет Тимаков. По его словам, лучше оставить это контролирующим органам.

"Эмоции влияют на выделение частиц в первую очередь. Чем громче, чем эмоциональнее, чем агрессивнее человек общается, чем он больше пытается спорить и кому-то что-то объяснить, тем больше выделяется вирусных частиц. Те люди, которые возмущаются, которые скандалят друг с другом из-за ношения масок, на самом деле делают только хуже. В таких случаях выделяется гораздо больше вируса, чем если бы нарушители тихо стояли в толпе без маски, а остальные были бы в масках", — заключил врач.

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Общество , Евгений Тимаков , ИА Sputnik , Москва
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