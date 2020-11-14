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Российский врач дал неутешительный прогноз по коронавирусу 

Lenta.ru 41 минуту назад
«Еще много»: неутешительный прогноз по COVID–19
Фото: globallookpress.com
Коронавирус может жить в организме людей поколениями, поскольку даже после болезни он может оставаться в верхних дыхательных путях. С таким неутешительным прогнозом выступил заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру».

«Коронавирус живет и будет жить долго, еще много человеческих поколений, в верхних дыхательных путях, в лимфоидной системе дыхательных путей. Он туда внедрился, он уже оттуда не выйдет так, как мы бы хотели, — сказал Карабиненко. — Поколениями будет [сохраняться]. Не только у нас — еще и у наших детей, правнуков, праправнуков и прочих».

По словам врача, так же, как с коронавирусом, люди уже живут и с другими инфекциями «многие десятки тысяч лет». В качестве примера он привел папилломавирус, вирус Эпштейна-Барра и другие вирусы герпесных типов.

«Мы с этими вирусами не то, чтобы рождаемся, но приобретаем их с молоком матери практически. Другое дело — в активной фазе или не в активной», — отметил Карабиненко.

Он пояснил, что в активной фазе человек болеет, тогда как в остальных случаях вирус просто остается в дремлющем состоянии.
Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что коронавирус будет мутировать и через 5-10 лет перестанет приводить к серьезным последствиям. В ходе долгого цикла мутации он станет заразнее и будет быстрее размножаться, но значительно ослабнет. В ближайшие пять лет вирус останется с нами, но уже через десять лет «привыкнет к человечеству», как и люди к нему, уточнил эксперт.
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Общество , Евгений Тимаков , Lenta.ru
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