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Россия возобновит авиасообщение с двумя странами 

Газета.Ru 1 час назад
Россия возобновит авиасообщение с двумя странами
Фото: РИА Новости
Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими Островами, пишет РИА "Новости" со ссылкой на правительство РФ.

"Для граждан Эфиопии и Сейшел снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые для недопущения распространения COVID-19. Распоряжение об этом утвердило правительство", — говорится в сообщении.

Самолеты будут летать в Эфиопию по маршруту Москва — Аддис-Абеба три раза в неделю, на Сейшелы по маршруту Москва — Виктория два раза в неделю. В Эфиопии коронавирусом заразились 101 248, выздоровели 63 268, скончались 1 554 человека.
На Сейшелах выявили 160 случаев, 157 человек уже поправились. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 53 млн заболевших, 37 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались.
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Общество , Правительство РФ , РИА Новости , Москва , Сейшелы , Эфиопия
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