Чубайс рассказал, чем ему нравится ростовский рэп

"Мне, например, ужасно нравится рэп. Я считаю, что ростовский рэп - это мощнейшее явление, совершенно офигительное по своей мощи, оно мне нравится, и там содержание появляется, еще какое содержание, и я с удовольствием его слушаю", - сообщил он, отвечая на вопрос о своих предпочтениях в музыке.
"Хоть мама меня и учила играть на пианино, я даже могу сыграть на память "К Элизе", по крайней мере первые три аккорда, но на этом исчерпывается моя музыкальная культура", - отметил он.
"Если говорить о поэзии, это мое слабое место, я к ней отношусь неравнодушно... Я действительно считаю, что русский язык и русское слово - это невероятное по богатству и насыщенности явление, и те, кто работает с ним профессионально, по-настоящему, поэты прежде всего, - это для меня такие небожители, и поэтому я отношусь к ним с громадным уважением", - добавил он.