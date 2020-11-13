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Чубайс рассказал, чем ему нравится ростовский рэп

РИА Новости
1 час назад
Ростовский рэп является мощнейшим явлением и обладает глубоким содержанием, рассказал председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, выступая на международном корпоративном форуме "Горизонты".
Чубайс рассказал, чем ему нравится ростовский рэп
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Мне, например, ужасно нравится рэп. Я считаю, что ростовский рэп - это мощнейшее явление, совершенно офигительное по своей мощи, оно мне нравится, и там содержание появляется, еще какое содержание, и я с удовольствием его слушаю", - сообщил он, отвечая на вопрос о своих предпочтениях в музыке.
В классической музыке, по его словам, он ничего не понимает.
"Хоть мама меня и учила играть на пианино, я даже могу сыграть на память "К Элизе", по крайней мере первые три аккорда, но на этом исчерпывается моя музыкальная культура", - отметил он.
"Если говорить о поэзии, это мое слабое место, я к ней отношусь неравнодушно... Я действительно считаю, что русский язык и русское слово - это невероятное по богатству и насыщенности явление, и те, кто работает с ним профессионально, по-настоящему, поэты прежде всего, - это для меня такие небожители, и поэтому я отношусь к ним с громадным уважением", - добавил он.
Общество,Анатолий Чубайс,
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