«Люди, опомнитесь!»: Шукшина обратилась к россиянам 

Актриса и телеведущая Мария Шукшина обратилась в своем Telegram-канале к жителям России в связи с пандемией коронавируса и напомнила им библейскую заповедь.

«У нас за каждого заболевшего коронавирусом больница получает — 200000 рублей. А если человек попал с разрывом мениска — его тоже запишут в COVID-ные?» — поинтересовалась она.

Шукшину возмутили возможные подтасовки и она напомнила, что библейская заповедь запрещает поклоняться идолам.

«А разве деньги, стяжательство, корыстолюбие не относятся к идолопоклонству? Люди, опомнитесь!» — призвала актриса.

«Рамблер» писал, что ранее Мария Шукшина раскритиковала введение в Москве QR-кодов, заявив, что они «отвадили от театров» даже тех зрителей, которые были готовы сидеть весь спектакль в масках. Она также объявила о намерении бороться против этого.