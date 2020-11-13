«Известия»: истинные причины дефицита лекарств не связаны с маркировкой 

Министерство промышленности и торговли России будет следить за производством необходимых лекарств и их наличием в регионах, эксперты же считают, что необходимость маркировки препаратов не является истинной причиной их нехватки, пишут «Известия».

Как известно, в начале ноября премьер Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое упростило порядок работы с мониторингом движения лекарств. Согласно документу, аптеки смогут продавать препараты сразу после уведомления системы об их поступлении. Ждать подтверждения о регистрации не нужно.

В пресс-службе оператора системы — Центра развития перспективных технологий — отметили, что маркированных лекарств в обороте сейчас всего 10% от их общего числа, и алгоритм работает только на уведомления, поэтому не может быть причиной задержек в поставках и влиять на объем их производства.

В свою очередь, в Минпромторге подчеркнули, что система маркировки лекарств, переведенная в уведомительный режим, сейчас не влияет на доступность лекарств и скорость их поставок.

Основной причиной дефицита лекарств в аптеках называют небывалый спрос. Из-за перебоев, лавинообразного спроса и закупки лекарств впрок фармкомпании не успевают производить продукцию. Дистрибьюторы не справляются с нагрузкой и оборотом, заявлял в начале октября глава Минпромторга Денис Мантуров

По словам члена правления благотворительного фонда AdVita Елены Грачевой, есть и другие обстоятельства, повлиявшие на положение с лекарствами — это методика расчета максимальных цен для производителей, по которым компаниям разрешено регистрировать лекарства. «Какое-то время больницы держались на старых запасах, но бесконечно это продолжаться не могло», — пояснила она.

С ней согласен председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей и генеральный директор сети социальных аптек «Столички» Евгенией Нифантьев.