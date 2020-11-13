МГИМО перешел на дистанционное обучение 

"Я должен сказать, что она (ситуация с заболеваемостью коронавирусом в МГИМО — ред.) вызывает тревогу при всех мерах, которые принимают… Тем не менее число, оно не растет, это уже неплохо, но оно достаточно стабильно высокое, как нам кажется, поэтому мы за этим очень внимательно следим, проводим тесты", — рассказал Торкунов.