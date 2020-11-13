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МГИМО перешел на дистанционное обучение 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
МГИМО перешел на дистанционное обучение
Фото: РИА Новости
Московский государственный институт международных отношений переходит на дистанционное обучение, ситуация с заболеваемостью COVID-19 среди студентов и преподавателей вызывает тревогу, заявил ректор вуза Анатолий Торкунов.

"Мы понимаем, что оно носит вынужденный характер. Естественно, как и все другие вузы, мы переходим на дистант", — заявил он в эфире канала "Россия 24".

Торкунов отметил, что у МГИМО накоплен хороший опыт, вуз переходит на дистанционное обучение с полным расписанием, со всеми предметами. Также предполагается, что во второй половине дня для студентов будут вести дополнительные курсы, факультативы, которые могут вызвать интерес студентов. Планируется сохранить, пусть и в дистанционном формате, и лекции гостей МГИМО, которые привыкли в очном режиме посещать студенты.
Он добавил, что для проведения сессии преподаватели продумывают и вопросы, и режим приема, чтобы максимально обеспечить объективность оценок. По его словам, те экзамены и зачеты, которые проходили летом и поздней весной, не вызвали претензий студентов.

"Я должен сказать, что она (ситуация с заболеваемостью коронавирусом в МГИМО — ред.) вызывает тревогу при всех мерах, которые принимают… Тем не менее число, оно не растет, это уже неплохо, но оно достаточно стабильно высокое, как нам кажется, поэтому мы за этим очень внимательно следим, проводим тесты", — рассказал Торкунов.

Он отметил, что МГИМО прислушался к рекомендациям Минобрнауки, и студентам, которые выезжают из общежития, пересмотрят плату за проживание, сделают перерасчет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Анатолий Торкунов , МГИМО , Минобрнауки
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