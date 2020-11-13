В «СберЗдоровье» назвали новые сроки выхода на плато

Рост заболеваемости коронавирусом в России продолжится до конца декабря, выход на плато возможен только к середине-концу зимы. Такие сроки «Известиям» назвал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

По его словам, динамика распространения инфекции действительно способна испугать, из строя выходят врачи, нагрузка на оставшихся медработников сильно возрастает. В такой ситуации Али поддержал идею приостановить диспансеризацию и другие плановые мероприятия, оставив прием пациентов с хроническими заболеваниями.

Он отметил, что в настоящий момент сложно анализировать, какие еще меры нужно принять в будущем. Например, желательно ограничить работу мест скопления людей и их тесного контакта, но это вряд ли остановит рост числа заболевших в ближайшее время. «Просто потому, что начался холодный период, а также присутствует фактор сезонного роста заболеваемости пневмонией», — пояснил собеседник издания.