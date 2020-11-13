Россияне потребовали жестко наказывать COVID-диссидентов

Чуть более половины опрошенных на портале «Рамблер» (54%) встали на сторону телеведущего и журналиста Владимира Познера в его взглядах относительно тех, кто не соблюдает меры предосторожности по коронавирусу. Напомним, что ранее он предложил ковид-диссидентам «жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя». Он также раскритиковал отношение россиян к COVID-19 и призвал ввести серьезные штрафы за отсутствие масок. Участники заявили, что Познер совершенно прав. По их мнению, нарушители должны быть жестко наказаны. Другие же (37%) ответили, что в критике публики нет ничего проблематичного, однако сами же граждане не могут проверить, соблюдает ли эти меры сам Познер. 9% не смогли дать оценку ситуации относительно критики россиян телеведущим.

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В окружении 45% россиян больше тех, кто серьезно воспринимает ситуацию с коронавирусом. У 37% россиян в окружении есть люди с разными взглядами. Однако у 18% респондентов в окружении больше тех, кто, напротив, не верит в опасность вируса.

Более половины россиян (73%) хвалят тех, кто соблюдает все меры предосторожности по коронавирусу. А 27% участников не понимают таких людей и называют их «роботами».

Чуть менее половины опрошенных (45%) стали больше бояться коронавируса из-за реальных примеров среди знакомых людей, а 28% - не стали. 20% проголосовавших в принципе никогда его не боялись, поскольку считают, что это обычный вирус. Страх 7% респондентов усилился в связи с тем, что о коронавирусе много пишут СМИ.