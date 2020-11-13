Россияне потребовали жестко наказывать COVID-диссидентов

Чуть более половины опрошенных на портале «Рамблер» (54%) встали на сторону телеведущего и журналиста Владимира Познера
в его взглядах относительно тех, кто не соблюдает меры предосторожности по коронавирусу. Напомним, что ранее он предложил ковид-диссидентам «жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя». Он также раскритиковал отношение россиян к COVID-19 и призвал ввести серьезные штрафы за отсутствие масок. Участники заявили, что Познер совершенно прав. По их мнению, нарушители должны быть жестко наказаны. Другие же (37%) ответили, что в критике публики нет ничего проблематичного, однако сами же граждане не могут проверить, соблюдает ли эти меры сам Познер. 9% не смогли дать оценку ситуации относительно критики россиян телеведущим.