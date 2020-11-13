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Треть россиян выступают против продления новогодних каникул 

Прайм 1 час назад
Треть россиян против продления новогодних каникул
Фото: РИА Новости
Каждый третий житель России выступил против продления новогодних каникул из-за пандемии коронавируса, говорится в результатах исследования портала SuperJob.
Россияне не хотят "лишних" выходных даже в том случае, если им сохранят на это время заработную плату.
Напомним, что партия "Коммунисты России" попросила кабмин продлить новогодние праздники на две недели — до 24 января — из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Предлагается на этот период сохранить зарплаты людям, которые не будут работать в это время.
44% россиян поддерживают инициативу увеличить январские каникулы на две недели с сохранением зарплаты.
А каждый третий выступает против такого предложения: это "слишком расслабляет народ. Производительность труда падает".
Опасаются и те работники, кто получает зарплату "в конверте": "у меня "серая" зарплата. В прошлый раз простой оформили и копейки заплатили".

"С увеличением возраста респондентов снижается число сторонников инициативы: ее одобряют 55% молодежи до 24 лет и лишь 35% граждан старше 45 лет", — пишет сервис по поиску работы.

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Общество , Социология
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