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«Проскакала на лошади»: пенсионерка о сексе с 35-летним мужем 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Проскакала на лошади»: пенсионерка о сексе с 35-летним мужем
Фото: ТАСС
80-летняя англичанка вышла замуж за 35-летнего возлюбленного и рассказала об их сексуальных отношениях, пишет The Sun.
Айрис Джонс (Iris Jones) из английского графства Соммерсет пришла в телешоу This Morning со своим возлюбленным из Египта Мохаммедом Ахмедом Ибрихамом (Mohamed Ahmed Ibriham). Пара рассказала, что они любят друг друга и поженились.
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При этом англичанка поделилась подробностями их сексуальной жизни. По словам Айрис Джонс, в первую ночь им пришлось воспользоваться интимной смазкой.

«На следующий день я не могла ходить. Я чувствовала себя так, как будто проскакала на лошади», — заявила она.

Издание уточнило, что ведущие шоу после такого откровения выглядели ошеломленными, а потом рассмеялись.
Также в эфире шоу пара попросила премьер-министра Бориса Джонсона впустить Мохаммеда в Великобританию, так как ему было отказано в туристической визе.
«Рамблер» писал, что ранее российский шоумен Гоген Солнцев рассказал о сексе со свой пожилой женой. По его словам, его супруга, пенсионерка Екатерина Терешкович, стонет в постели, как «раненая волчица» и не так давно прошла «секс-курсы».
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Общество , Борис Джонсон , Екатерина Терешкович , Гоген Солнцев
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