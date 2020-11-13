«Проскакала на лошади»: пенсионерка о сексе с 35-летним мужем 

80-летняя англичанка вышла замуж за 35-летнего возлюбленного и рассказала об их сексуальных отношениях, пишет The Sun.

Айрис Джонс (Iris Jones) из английского графства Соммерсет пришла в телешоу This Morning со своим возлюбленным из Египта Мохаммедом Ахмедом Ибрихамом (Mohamed Ahmed Ibriham). Пара рассказала, что они любят друг друга и поженились.

При этом англичанка поделилась подробностями их сексуальной жизни. По словам Айрис Джонс, в первую ночь им пришлось воспользоваться интимной смазкой.

«На следующий день я не могла ходить. Я чувствовала себя так, как будто проскакала на лошади», — заявила она.

Издание уточнило, что ведущие шоу после такого откровения выглядели ошеломленными, а потом рассмеялись.

Также в эфире шоу пара попросила премьер-министра Бориса Джонсона впустить Мохаммеда в Великобританию, так как ему было отказано в туристической визе.