Умер Иван Чуйков

Советский художник-концептуалист Иван Чуйков скончался в возрасте 85 лет. Об этом пишет РИА Новости.

"Иван Семенович скончался в Германии", — подтвердили в пресс-службе галереи Ovcharenko.

Там добавили, что 19 ноября планируется провести выставку памяти художника.

Накануне дочь художника Евгения сообщала, что отец находится в больнице на ИВЛ в критическом состоянии. У Чуйкова был диагностирован COVID-19.

Иван Семенович Чуйков родился 22 мая 1935 года в Москве. Он был участником группы "Сретенский бульвар", представителем неофициального искусства. Работы Чуйкова представлены в коллекциях Русского музея, Третьяковской галереи, а также в Центре Помпиду в Париже.