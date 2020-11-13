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Умер советский художник-концептуалист Иван Чуйков 

Москва24 5 часов назад
Умер Иван Чуйков
Фото: Facebook
Советский художник-концептуалист Иван Чуйков скончался в возрасте 85 лет. Об этом пишет РИА Новости.

"Иван Семенович скончался в Германии", — подтвердили в пресс-службе галереи Ovcharenko.

Там добавили, что 19 ноября планируется провести выставку памяти художника.
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Накануне дочь художника Евгения сообщала, что отец находится в больнице на ИВЛ в критическом состоянии. У Чуйкова был диагностирован COVID-19.
Иван Семенович Чуйков родился 22 мая 1935 года в Москве. Он был участником группы "Сретенский бульвар", представителем неофициального искусства. Работы Чуйкова представлены в коллекциях Русского музея, Третьяковской галереи, а также в Центре Помпиду в Париже.
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Общество , Иван Чуйков , РИА Новости , Германия , Москва , Париж , Франция
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