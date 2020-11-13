Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Врач-пульмонолог назвал самых опасных распространителей COVID-19

Вечерняя Москваиещё 2
31 минуту назад
Самыми опасными распространителями COVID-19 являются те, кто уже им переболел и после этого не носит медицинские маски. Об этом сообщил заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко.
— Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий, — заявил он.
Врач пояснил, что даже после болезни коронавирус остается в верхних дыхательных путях, и поэтому маски необходимо носить всем. Карабиненко подчеркнул, что люди, которые не носят маски, являются активными распространителями COVID-19, передает издание «Лента.ру».
Ранее сообщалось, что Онищенко предупредил об опасности заразиться коронавирусом в общепите. Опасность, по мнению медика, может подстерегать и в быту. Особенно если член вашей семьи, заболевший коронавирусом, проживает в одной с вами квартире.
Общество,Видео,Lenta.ru,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители