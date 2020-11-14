Кого невозможно закодировать от алкоголя

Алкогольной зависимостью называют постоянное и непреодолимое желание употреблять спиртные напитки.

Чрезмерное употребление алкоголя у некоторых любителей крепких напитков иногда выливается в серьезную зависимость от спиртного. В таких случаях важна своевременная и квалифицированная помощь специалиста, однако оказывают ее наркологи, всегда подбирая курс лечения индивидуально.

Как пояснил врач-невролог высшей категории Евгений Мосин, некоторых зависимых людей закодировать от алкоголя просто невозможно. В эту категорию прежде всего входят люди с серьезными психическими расстройствами, а также те любители спиртного, которые хотят попытаться избавиться от зависимости самостоятельно.