Появилось видео снятого пилотом небесного феномена 

Российский пилот запечатлел на видео необычный феномен в небе над Краснодаром . Снятый из кабины воздушного судна ролик размещен в закрытом Instagram-аккаунте @krasnodar_kray.

На кадрах видно, как над городом образовался плотный равномерный слой тумана, что вызвало у летчика удивление. Однако подписчики не увидели в природном явлении ничего необычного.

«Всего-навсего низовой туман, когда встречаются холод и тепло», — оставил свой комментарий один из них.

Напомним, в декабре прошлого года окутавший аэропорт кубанской столицы туман помешал вылету сразу 12 рейсов.