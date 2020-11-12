Появилось видео снятого пилотом небесного феномена 

Российский пилот запечатлел на видео необычный феномен в небе над Краснодаром. Снятый из кабины воздушного судна ролик размещен в закрытом Instagram-аккаунте @krasnodar_kray.
На кадрах видно, как над городом образовался плотный равномерный слой тумана, что вызвало у летчика удивление. Однако подписчики не увидели в природном явлении ничего необычного.
«Всего-навсего низовой туман, когда встречаются холод и тепло», — оставил свой комментарий один из них.
Напомним, в декабре прошлого года окутавший аэропорт кубанской столицы туман помешал вылету сразу 12 рейсов.