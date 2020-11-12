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За сутки в России зарегистрировано 439 летальных случаев среди пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. За всё время эпидемии в стране скончались 32 032 человека с COVID-19.

Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.