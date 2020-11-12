Маткапитал вновь повысят?

Ранее, как сообщал «Рамблер», лидер фракции «Справедливая Россия»
в Госдуме Сергей Миронов
заявил, что депутаты от партии внесли на рассмотрение законопроект о бессрочном продлении программы материнского капитала с его ежегодной индексацией. 12 октября стало известно, что члены российского правительства
не поддержали инициативу парламентариев. В отзыве кабмина говорится, что закон за авторством справедливороссов предполагает увеличение финансирования программы, а откуда брать средства парламентарии не указали. Журналисты трактовали решение правительства, как признак того, что выплаты материнского капитала в России в будущем могут отменить.