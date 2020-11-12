Онищенко раскритиковал массовый перевод школ на удалёнку 

По его словам, эпидемическая ситуация в стране в зависимости от субъекта разная.

Исходя из этого, нельзя действовать одинаково во всех регионах.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко сообщил, что в отдельных регионах можно накладывать карантин на некоторые учебные учреждения. При этом нельзя переводить на удалённые классы все школы разом, отметил депутат.

«Там, где это эпидпроцесс идёт усреднённо, тут даже нужно использовать отдельные школы, а не в целом закрывать все школы в городе. И уж никак нельзя применять методику закрытия всех субъектов Российской Федерации. Это неверная методика, слишком разная страна, слишком разная интенсивность эпидемического процесса. Мы этим только сбиваем с толку, наносим огромный ущерб экономике, мы расслабляем людей, и проблема не решается. Хватит уже экспериментировать над психикой населения».

По мнению Онищенко, к России неприемлема методика одним решением давать указания целой стране.

«Звучат предложения то распустить всю страну на удалёнку, то снова закрыть, получать зарплату. Это неправильно. Я считаю, что органы, которые отвечают за адекватность предлагаемых и проводимых противоэпидемических мероприятий, должны более ответственно подходить. Конечно, применительно к нашей стране, в принципе, неприемлема методика одним решением давать указания всей стране, потому что эпидемическая ситуация разная».

В Москве ограничительные меры будут действовать с 13 ноября по 15 января 2021 года. Так, студенты московских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. Их транспортные карты будут временно заблокированы. Школьникам и студентам, которые уже занимаются дистанционно, рекомендовали соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу.