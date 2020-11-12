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В Роспотребнадзоре оценили уровень иммунитета к COVID-19 в регионах 

RT на русском и ещё 9 51 минуту назад
Определен общий иммунитет россиян к коронавирусу
Фото: globallookpress.com
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян рассказал о результатах второго этапа программы по исследованию популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 в регионах России.
Он отметил, что исследования, которые проводились в сентябре—октябре в 26 регионах страны, показывают рост уровня популяционного иммунитета.

«Если по итогам первого этапа уровень популяционного иммунитета находился в диапазоне 4,3–50,2%, то по итогам второго этапа диапазон составляет 5,1–65,3%», — цитирует его РИА Новости.

При этом, по словам академика РАН, в 15 регионах число лиц с иммунитетом к COVID-19 увеличилось в 1,5-2 раза.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что иммунитет к коронавирусу имеют 2,5—3 млн москвичей.
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии сомнений, что антитела к коронавирусной инфекции сохраняются на срок до пяти месяцев.
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Общество , Наука и техника , Сергей Собянин , Арег Тотолян , РАН , Роспотребнадзор , РИА Новости , Москва , Республика Татарстан , Санкт-Петербург
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