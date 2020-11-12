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Россиянам раскрыли правила профилактики COVID-19 дома 

Lenta.ru 18 минут назад
Россиянам раскрыли правила профилактики COVID-19 дома
Фото: Pixabay
Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев раскрыл россиянам в беседе с ТАСС правила профилактики коронавирусной инфекции в квартире.
По словам специалиста, проветривание дома нужно проводить два-три раза в день и чаще, если позволяют погодные условия. Рабочие помещения нужно проветривать один раз в час или в два, по возможности — в сквозном режиме и в отсутствие людей. Также необходимо открывать окна всякий раз после визита посетителей.
По словам Лебедева, это является одной из самых простых, но при этом важнейших мер профилактики коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ. При проветривании из воздуха в замкнутом помещении удаляются инфекционные агенты, что значительно снижает риск заражения.
Ранее руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что вероятность принести COVID-19 домой достаточно высокая, поэтому убирать квартиру нужно каждый день. Она отметила, что, даже если дома никто не болеет, нужно как можно чаще использовать дезинфицирующие средства при уборке.
В России за последние сутки выявили 19 851 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число случаев коронавируса в России с начала пандемии составило 1 836 960. Большинство заразившихся (1 369 357) выздоровели, еще 31 593 человека скончались.
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Общество , Михаил Лебедев , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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