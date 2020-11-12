Почему в РФ стало труднее бороться с коронавирусом

Александр Гинцбург. России во время второй волны пандемии коронавируса имеет хождение уже не завозной, а локализованный вирус, обросший в стране множеством отдельных локальных очагов, поэтому противостоять COVID-19 в России стало сложнее, заявил директор центра Гамалеи, академик РАН

Первый локдаун ещё весной вводился для того, чтобы блокировать пути передачи вируса, прилетевшего в Россию из других стран. Теперь же это сделать уже почти невозможно из-за появления множества очагов вируса в стране, приводит его слова РИА Новости.

Для нашей страны данная инфекция начиналась как завозная, то есть основным источником инфекции были аэропорты: Москва, Санкт-Петербург и далее по списку, — заметил Гинцбург.

Как сообщал NEWS.ru, Александр Гинцбург ранее заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в январе-феврале 2021 года. Как добавил директор центра Гамалеи, пострегистрационные исследования вакцины против нового коронавируса «Спутник V» показали, что новых побочных эффектов от неё нет.