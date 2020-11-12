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ВОЗ объяснила, как отличить коронавирус от гриппа 

Вечерняя Москва и ещё 3 13 минут назад
Как отличить COVID-19 и грипп
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
Эксперты Всемирной организации здравоохранения рассказали, какие симптомы помогут отличить коронавирусную инфекцию от гриппа, а также перечислили случаи, когда следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
В целом симптомы коронавируса и гриппа схожи: кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость.
Отличиями COVID-19 во многих случаях являются потеря вкуса и обоняния, одышка и температура более 38 градусов. При тяжелом течении коронавирусной инфекции у пациентов также может наблюдаться потеря аппетита, постоянная боль или давление в груди, спутанность сознания.
При появлении тяжелым симптомов коронавируса необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Кроме того, люди из групп риска — пожилые граждане, дети до пяти лет, беременные женщины, лица с хроническими болезнями — нуждаются во врачебной помощи даже при легких симптомах, сообщает РИА Новости.
Ранее руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова уточнила, когда ожидается приход гриппа в нашу страну.
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Общество , Анна Попова , ВОЗ , Роспотребнадзор , РИА Новости , Бразилия , Индия , США , Франция
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