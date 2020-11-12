Как отличить COVID-19 и грипп

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения рассказали, какие симптомы помогут отличить коронавирусную инфекцию от гриппа, а также перечислили случаи, когда следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

В целом симптомы коронавируса и гриппа схожи: кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость.

Отличиями COVID-19 во многих случаях являются потеря вкуса и обоняния, одышка и температура более 38 градусов. При тяжелом течении коронавирусной инфекции у пациентов также может наблюдаться потеря аппетита, постоянная боль или давление в груди, спутанность сознания.