Россиянам дали совет при отсутствии антител к коронавирусу 

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург дал совет россиянам в случае отсутствия антител через три недели после вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help, передает РИА Новости

Специалист рекомендовал сделать прививку еще раз после того, как человек убедился, что через три недели у него нет антител после второй прививки.

Гинцбург добавил, что вся вакцина от коронавируса «Спутник V» выкуплена государством, купить ее в розницу нельзя.

Ранее Гинцбург заявил , что главная трудность борьбы с коронавирусом заключается в локализации эпидемического процесса. Изначально инфекция в России распространилась в формате «завозной»: основными источниками заражения были аэропорты в крупных городах, и пути распространения вируса можно было блокировать, пояснил специалист. Он добавил, что распространение инфекции в регионах «особенно стало очевидно, когда все отдохнули в ограниченном количестве мест, будучи очень скученными, потом 1 сентября пошли в школу».

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител. Второй регистрацию прошла вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». В ней нет биологического агента, а содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.