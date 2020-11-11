Раскрыта эффективность российской вакцины от COVID

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По его словам, при однокомпонентной вакцинации эффективность прививки составляет 60%, тогда как повторное введение вакцины повышает эффективность до 90%.

Он отметил, что, если у человека не выработались антитела после первой прививки, через три недели можно попробовать вакцинироваться повторно.

Как сообщал «Рамблер», ранее Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса COVID-19 «Спутник V» не будет продаваться в розницу – она полностью передана государству. По словам главы центра имени Гамалеи, до конца 2020 года планируется привить «Спутником» более полутора миллионов россиян.