Эротические фотографии девушек, которые приняли участие в съемке для новогоднего календаря на российском заводе, слили в сеть. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Приглашенные руководством Башкирского арматурного завода модели позировали в откровенном виде у станков в цехах завода, а также в переговорной комнате. Для корпоративного календаря им пообещали выбрать только самые приличные кадры.

Как рассказала директор модельного агентства Сания Тимасова, в то время как одну из моделей фотографировали топлес, сотрудница предприятия снимала происходящее на смартфон, чтобы якобы утвердить образы у директора. Женщина дала устное обещание, что снимки не разойдутся в интернете, однако в итоге они оказались в соцсетях.

После случившегося руководство завода перестало отвечать на телефонные звонки и запретило подчиненным давать комментарии журналистам. Также известно, что участницам съемки так и не заплатили за их работу.

В утечке материала подозревают помощницу генерального директора завода Айгуль Абдуллину, поскольку именно с ней по переписке обсуждались все детали предстоящей съемки.