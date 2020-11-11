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Пока вы в маске: еще один российский город вводит ограничения 

Сергей Василенок 39 минут назад

Петербург вводит ограничения на два месяца

Новые ограничения из-за пандемии вводятся в Петербурге. Они будут действовать с 16 ноября по 15 января. Об этом сообщает РИА Новости.
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Россиянам назвали сроки начала массовой вакцинации

Глава НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация «Спутником V» может начаться в ближайшие недели. Об этом сообщает «Интерфакс».
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В Москве изменили правила похорон умерших от COVID-19

Закрытые гробы, в которых принято хоронить умерших от коронавируса, теперь будут делать со стеклянными крышками, чтобы люди могли традиционно проводить близких в последний путь, сообщил ТАСС в среду директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов.
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В России оценили эффективность вакцины от коронавируса

Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), опубликованного в среду в официальном аккаунте вакцины в Twitter.
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В Петербурге 600 человек с COVID попали в реанимацию

Свыше 600 жителей Санкт-Петербурга находятся в реанимации из-за коронавирусной инфекции. Около половины из них подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом заявил вице-губернатор города Олег Эргашев.
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Виктора Дробыша экстренно госпитализировали

У продюсера Виктора Дробыша выявлены заражение коронавирусом и пневмония, сообщает Telegram-канал Mash. Музыкальный деятель находится в состоянии средней степени тяжести.
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Общество , Видео , Артем Екимов , Александр Гинцбург , Виктор Дробыш , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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