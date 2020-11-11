Пока вы в маске: еще один российский город вводит ограничения 

Все новости на карте

Петербург вводит ограничения на два месяца

Новые ограничения из-за пандемии вводятся в Петербурге. Они будут действовать с 16 ноября по 15 января. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянам назвали сроки начала массовой вакцинации

Глава НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация «Спутником V» может начаться в ближайшие недели. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Москве изменили правила похорон умерших от COVID-19

Закрытые гробы, в которых принято хоронить умерших от коронавируса, теперь будут делать со стеклянными крышками, чтобы люди могли традиционно проводить близких в последний путь, сообщил ТАСС в среду директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов

В России оценили эффективность вакцины от коронавируса

Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), опубликованного в среду в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

В Петербурге 600 человек с COVID попали в реанимацию

Свыше 600 жителей Санкт-Петербурга находятся в реанимации из-за коронавирусной инфекции. Около половины из них подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом заявил вице-губернатор города Олег Эргашев.

Виктора Дробыша экстренно госпитализировали

У продюсера Виктора Дробыша выявлены заражение коронавирусом и пневмония, сообщает Telegram-канал Mash. Музыкальный деятель находится в состоянии средней степени тяжести.