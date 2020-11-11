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В Петербурге ввели самоизоляцию для пожилых 

Rambler News Service 48 минут назад
В Петербурге ввели самоизоляцию для пожилых
Фото: РИА Новости
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ о введении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также лиц с рядом хронических заболеваний до 15 января 2021 года, следует из заявления администрации города.

«С 16 ноября в отношении граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, вводится режим самоизоляции. … Самоизоляция должна обеспечиваться в местах проживания (пребывания) либо иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах. При этом покидать место проживания (пребывания) разрешается для обращения за медицинской помощью и в случаях иной прямой угрозы их жизни и здоровью», — говорится в сообщении.

Также указывается, что исключением являются только педагогические работники, работники здравоохранения, транспорта, торговли, а также сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации. По данным оперативного штаба на 11 ноября, в России за сутки число случаев выявления коронавируса выросло на 19 851 — до 1 836 960. За весь период выздоровело 1 369 357 человек, зарегистрировано 31 593 летальных исхода, связанных с коронавирусом.
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Общество , Александр Беглов , Санкт-Петербург
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