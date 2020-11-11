В Петербурге 600 человек с COVID попали в реанимацию

Свыше 600 жителей Санкт-Петербурга находятся в реанимации из-за коронавирусной инфекции. Около половины из них подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом заявил вице-губернатор города Олег Эргашев.

Сейчас в реанимациях города на лечении находится 614 человек, из них 297 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, — цитирует чиновника «Интерфакс».

Всего в Северной столице развёрнуты 9613 коронавирусных коек, аппараты ИВЛ имеют 1778 из них. Общее число свободных коек составляет 7% от общего числа (605).

Как писал NEWS.ru, с 14 ноября в Петербурге начнут действовать дополнительные ограничительные меры. Будет запрещено проводить мероприятия в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек. Бюджетные кружки, секции и студии приостанавливают работу. Кинотеатры и театры смогут принимать не больше 50% зрителей от числа посадочных мест. С 16 ноября люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания переводятся на удалённый режим работы. Ограничения будут действовать до 15 января 2020 года.