Россиянам назвали сроки начала массовой вакцинации 

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Глава НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация «Спутником V» может начаться в ближайшие недели. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам ученого, клинические испытания свидетельствуют об эффективности вакцины.

«Что делает возможным начало массовой вакцинации населения Российской Федерации от коронавирусной инфекции уже в течение ближайших недель», — пояснил Гинцбург.

По его словам, благодаря масштабу производства и подключению новых производственных площадок вакцина «Спутник V» станет доступна для широких слоев населения.

[1\2] The Sputnik V vaccine efficacy amounted to 92% (calculation based on the 20 confirmed COVID-19 cases split between vaccinated individuals and those who received the placebo). — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 11, 2020 При этом сегодня в твиттер-аккаунте «Спутник V» появилась информация, что эффективность российской вакцины от COVID-19 по итогам первого промежуточного анализа данных третьей фазы клинических исследований в России составила 92%.

«Расчет проводился на основе распределения 20 подтвержденных случаев, выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину», — отмечается в сообщении.

«Рамблер» писал, что «Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России