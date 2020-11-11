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Россиянам назвали сроки начала массовой вакцинации 

Алиса Селезнёва 20 минут назад
Глава НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация «Спутником V» может начаться в ближайшие недели. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам ученого, клинические испытания свидетельствуют об эффективности вакцины.

«Что делает возможным начало массовой вакцинации населения Российской Федерации от коронавирусной инфекции уже в течение ближайших недель», — пояснил Гинцбург.

В России оценили эффективность вакцины от коронавируса
По его словам, благодаря масштабу производства и подключению новых производственных площадок вакцина «Спутник V» станет доступна для широких слоев населения.
При этом сегодня в твиттер-аккаунте «Спутник V» появилась информация, что эффективность российской вакцины от COVID-19 по итогам первого промежуточного анализа данных третьей фазы клинических исследований в России составила 92%.

«Расчет проводился на основе распределения 20 подтвержденных случаев, выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину», — отмечается в сообщении.

«Рамблер» писал, что «Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что препарат эффективно образовывает у людей иммунитет к заражению инфекцией и не вызывает побочных эффектов. Глава государства также подчеркнул, что вакцину поставила одна из его дочерей и чувствует себя прекрасно.
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Общество , Видео , Александр Гинцбург , Владимир Путин , Министерство обороны
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