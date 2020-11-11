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Эффективность вакцины «Спутник V» по итогам исследований составила 92% 

РИА Новости 26 минут назад
Оценена эффективность вакцины «Спутник V»
Фото: Российский Фонд Прямых Инвестиций
Эффективность вакцины "Спутник V" от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований в РФ составила 92%, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V".

"Эффективность применения вакцины "Спутник V" составила 92% (расчет проводился на основе распределения 20 подтвержденных случаев, выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину)", — отмечается в сообщении.

Эффективность была доказана на основании первого промежуточного анализа данных через 21 день после получения добровольцами первой иммунизации.
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