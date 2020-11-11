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РФПИ: эффективность вакцины «Спутник V» на третьем этапе испытаний в России достигла 92% 

ТАСС 31 минуту назад
Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), опубликованного в среду в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

"В ходе исследований была проведена оценка эффективности среди более 16 000 добровольцев, через 21 день после получения первой дозы вакцины или плацебо. В статистический анализ было включено 20 подтвержденных случаев заболевания. По распределению 20 подтвержденных случаев (выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину) было определено, что эффективность "Спутник V" составила 92%", — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что наблюдение за 10 000 вакцинированных среди дополнительных волонтеров вне клинических испытаний из медиков и других групп риска подтвердило эффективность вакцины на уровне более 90%.
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Общество , Видео , Российский фонд прямых инвестиций
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