Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Петербурге для пациентов с коронавирусом остались свободными 7% коек 

ТАСС и ещё 1 17 минут назад
В Петербурге остались 7% свободных коек
Фото: РИА Новости
Резерв коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге составляет 7%. Об этом заявил в среду вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, выступая в рамках часа правительства города в законодательном собрании.

"В стационарах развернуто в настоящий момент 9 613 коек, свободно на сегодняшний день 605 коек — 7%", — рассказал Эргашев.

Он пояснил, что всего помощь оказывается в 20 стационарах, из них 16 городских и четыре федеральных.
В общей сложности для больных не только коронавирусом, но и пневмониями в городе задействованы 11 120 коек, из них свободно 18,9%. По словам вице-губернатора, число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей увеличилось на 50%. Также выросло и число госпитализированных — на 18,1%.

"В случае необходимости дополнительно планируется задействовать мощности еще трех учреждений — центра Алмазова, центра экстренной и радиационной медицины им. Никифорова, НИИ фтизиопульмонологии.

В "Ленэкспо" работает инфекционный госпиталь, дополнительно готовим мощности первого, второго, третьего павильонов для пациентов средней степени тяжести", — отметил Эргашев.

Он добавил, в декабре этого года также планируется открыть отделения-трансформеры в трех стационарах, они рассчитаны примерно на тысячу специализированных коек.
По последним данным, в Петербурге выявили 74 485 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 45 032 человека, умерли 4 317. За последние сутки в городе выявили 1 574 случая заражения — максимум за время пандемии.
Видео дня. Мирослава Карпович стала разлучницей года
ТАСС: последние новости
РФПИ: эффективность вакцины "Спутник V" на третьем этапе испытаний в России достигла 92% РФПИ: эффективность вакцины "Спутник V" на третьем этапе испытаний в России достигла 92% В России впервые с 5 ноября выявили менее 20 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки В России впервые с 5 ноября выявили менее 20 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки Проданные до 13 ноября билеты в театры Москвы останутся в силе, несмотря на ограничения Проданные до 13 ноября билеты в театры Москвы останутся в силе, несмотря на ограничения
Комментарии
Общество , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео реакции России на «вторжение» США
01:06
Появилось видео реакции России на «вторжение» США
Армия Войска
Момент нападения пьяного амбала на прохожего попал на видео
00:55
Момент нападения пьяного амбала на прохожего попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео подробностей захвата неизвестными медлаборатории
01:06
Появилось видео подробностей захвата неизвестными медлаборатории
Происшествия
Опубликовано видео обматерившей таксиста москвички с пивом
01:46
Опубликовано видео обматерившей таксиста москвички с пивом
Происшествия
Оштрафованный за фейк о коронавирусе журналист попал на видео
00:18
Оштрафованный за фейк о коронавирусе журналист попал на видео
Происшествия
Появилось видео с последними словами умирающего от COVID-19 медика
01:02
Появилось видео с последними словами умирающего от COVID-19 медика
Происшествия В мире
Направляющиеся из Армении в Карабах миротворцы РФ попали на видео
00:49
Направляющиеся из Армении в Карабах миротворцы РФ попали на видео
В мире Армия
Ночной перехват истребителей попал на видео
01:06
Ночной перехват истребителей попал на видео
Армия
Обработка «красных зон» больниц попала на видео
00:48
Обработка «красных зон» больниц попала на видео
Происшествия
Работа врачей ЗВО в Цхинвале попала на видео
00:55
Работа врачей ЗВО в Цхинвале попала на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение