В Петербурге остались 7% свободных коек

Резерв коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге составляет 7%. Об этом заявил в среду вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, выступая в рамках часа правительства города в законодательном собрании.

"В стационарах развернуто в настоящий момент 9 613 коек, свободно на сегодняшний день 605 коек — 7%", — рассказал Эргашев.

Он пояснил, что всего помощь оказывается в 20 стационарах, из них 16 городских и четыре федеральных.

В общей сложности для больных не только коронавирусом, но и пневмониями в городе задействованы 11 120 коек, из них свободно 18,9%. По словам вице-губернатора, число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей увеличилось на 50%. Также выросло и число госпитализированных — на 18,1%.

"В случае необходимости дополнительно планируется задействовать мощности еще трех учреждений — центра Алмазова, центра экстренной и радиационной медицины им. Никифорова, НИИ фтизиопульмонологии.

В "Ленэкспо" работает инфекционный госпиталь, дополнительно готовим мощности первого, второго, третьего павильонов для пациентов средней степени тяжести", — отметил Эргашев.

Он добавил, в декабре этого года также планируется открыть отделения-трансформеры в трех стационарах, они рассчитаны примерно на тысячу специализированных коек.

По последним данным, в Петербурге выявили 74 485 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 45 032 человека, умерли 4 317. За последние сутки в городе выявили 1 574 случая заражения — максимум за время пандемии.